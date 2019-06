Anche l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha voluto esprimere la propria sull'approdo sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Il Giorno: "Sono in attesa di vedere come vanno le cose e sono certo che andranno benissimo perché è bravo". Un'investitura in pieno stile che potrebbe portare un po' di pace anche nel mondo del tifo nerazzurro, rimasto certamente spiazzato dalla dura presa di posizione della Curva Nord, che aveva rinfacciato a Conte il suo passato juventino. Curiosamente, il comunicato pubblicato ieri sui canali social, è stato rimosso, probabilmente un segnale di come il tifo organizzato nerazzurro non abbia una posizione condivisa sul successore di Luciano Spalletti.