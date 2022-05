Dalla Roma al Chelsea, dal Tottenham ad Abraham, tanti i temi trattati dal tecnico portoghese."È un momento difficile per la società, lo puoi sentire anche a livello calcistico perché hanno perso eccellenza e stabilità. Ma il momento è così."Casa mia sarà sempre a 200 metri dallo stadio, voglio continuare ad ascoltare il suono della felicità. Tottenham? Sono nella maturità della mia carriera e anche della mia vita, non provo rancore. Cerco solo di accettare le cose come sono. Reagisco in modo divertente quando parlo con alcuni giornalisti inglesi in conferenza stampa.. Non ho rimpianti. Non provo rancore."."Alla fine mi ha aperto le porte per essere alla Roma e sono molto felice di essere qui.A Roma sono amato e amo le persone che ci sono qui. Mi sento parte dell'empatia creata tra i tifosi e il club, me stesso e i giocatori. Sono molto felice"."Contro il Leicester è stato assolutamente fantastico e in questo momento ci scherzo su e dico che mi rifiuto di lodarlo perché può sempre fare meglio. Tammy sa quanto sono felice. Sa quanto amo il ragazzo e il giocatore e sono orgoglioso di quello che stiamo facendo. Pretendo tanto da lui perché può fare bene"."Non credo sia una decisione facile per un giovane giocatore lasciare il suo club, la sua casa, la sua città, il suo paese e lasciare la Premier League, che è ovviamente una competizione che un giocatore fa fatica a lasciare.E' tornato in Nazionale ed è amato alla Roma. Non dico che ha smentito tutti, perché penso che tutti sappiano che è un buon giocatore e penso la stessa cosa di Smalling e Tomori. Queste esperienze dicono ai ragazzi inglesi che c'è vita fuori dalla Premier League. In Italia c'è una vita che li rende giocatori ancora migliori".