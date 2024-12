Conclusa l'udienza del Manchester City: rischia la retrocessione, sentenza nel 2025

Getty Images

Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria che coinvolge ile per la quale i campioni in carica della Premier Leaguerischiano anche la retrocessione.Si è conclusa oggi l'udienza dei Cityzens per ledi cui sono accusati da parte dellaA riferirlo è il Daily Mail. Le argomentazioni conclusive del caso, aperto il 16 settembre scorso presso l'International Dispute Resolution Centre di Londra e portato avanti con il massimo riserbo, sono state presentate venerdì scorso a una commissione indipendente.

- La Premier League ha accusato il Manchester City di multiple violazioni alle regole finanziarie e di non aver collaborato ad una successiva indagine. Nel dettaglio, i Cityzens sono accusati diLa Premier League ha presentato le accuse nel 2023, ma c'è stata una lunga attesa affinché il caso si svolgesse davanti a una commissione indipendente. Il City è accusato di non aver fornito informazioni finanziarie accurate tra il 2009 e il 2018, comprese le entrate dagli sponsor e i dettagli sugli stipendi di dirigenti e giocatori. Altre accuse, invece riguardano la violazione delle norme sulla sostenibilità finanziaria della UEFA e della Premier League.

- Il Cityfermamente qualunque illecito.- Qualora tuttavia il City dovesse essere ritenuto colpevole di alcune delle accuse più gravi, riporta il Daily Mail, potrebbe essere colpito con enormi sanzioni pecuniarie. Ma non solo, la squadra allenata da Pep Guardiola rischia anche detrazioni di punti o- E' altamente probabile, evidenzia la stampa britannica, che in assenza di un accordo qualunque sia la sentenza una delle due parti ricorrerà in appello. Di conseguenza,portando avanti questo dannoso limbo.

- Nel corso della scorsa stagione, le ilhanno subito detrazioni di punti per violazione delle regole di profitto e sostenibilità del campionato.