José Mourinho non ha alcun dubbio in merito: Ronaldo, il fenomeno, è stato più forte di Cristiano Ronaldo e Messi. Questo è quanto riportato da Live Score, che svela il punto di vista del tecnico portoghese.



“Cristiano Ronaldo e Leo Messi hanno avuto carriere più lunghe, sono rimasti al top ogni giorno per 15 anni, ma se parliamo rigorosamente di talento e abilità, nessuno supera Ronaldo. Quando ero al Barcellona capii che quello era il più forte giocatore mai visto sul campo. Gli infortuni hanno ucciso una carriera che poteva essere ancora più incredibile, ma il talento che aveva questo ragazzo era qualcosa di incredibile“.