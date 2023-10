Stoccata di José Mourinho ad Alejandro Gomez. Il tecnico della Roma, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sul Monza, ha risposto così a domanda sulla positività del Papu: "Non ha giocato la finale di Europa League, penso che abbia giocato contro la Juventus con controllo positivo, però non voglio prendere quello sciroppo lì altrimenti sono in difficoltà anche io".