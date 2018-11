La pessima partenza del Manchester United imporrà alla società di Old Trafford un intervento sul mercato. I Red Devils - come riportato da Tuttosport - sono sulle tracce di Nikola Milenkovic, per il quale la Fiorentina ha fissato una cifra superiore a quaranta milioni di euro. L'obiettivo degli inglesi è cedere Bailly e con il ricavato puntare un difensore centrale. Oltre al serbo della Viola, rimane aperta la pista che porta ad Alderweireld del Tottenham, mentre sta scemando l'interesse per Maguire del Leicester. L'interesse per Milenkovic nasce anche dalle difficoltà nell'arrivare a Skriniar, pezzo fondamentale per l'Inter che i nerazzurri non vogliono cedere per tornare grandi: nessun tassello sarà ceduto.