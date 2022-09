Mykhaylo Mudryk è oggetto del contendere per le prossime sessioni di mercato: il trequartista dello Shakhtar Donetsk era vicino all'Arsenal, che però, riporta Football Insider, non ha chiuso l'affare. Adesso il Newcastle starebbe preparando un'offerta da 26 milioni di sterline per il cosiddetto "Neymar ucraino".