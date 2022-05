Radja Nainggolan dice la sua sulla retrocessione in Serie B del Cagliari. Il centrocampista belga ha dichiarato a Videolina: "Io tornerei anche a piedi e il cuore dice di tornare. La Serie B non sarebbe un problema, ma io volevo restare a Cagliari la scorsa estate e invece questo non mi è stato permesso. E allora tornando adesso magari accontenterei chi mi vuole bene, ma mancherei di rispetto a me stesso".



"Io sono stato sempre vicino alla squadra: ho sentito Cossu e Capozucca, ma Giulini non l'ho più sentito. Cagliari mi ha dato tanto, ma ad Anversa ora sto bene, è stata la mia città per sedici anni. Abbiamo conquistato la qualificazione in Conference League, c'è un presidente che ha dei bei programmi. Ho sempre detto che magari tornerò prima o poi a Cagliari, chissà. Spero di tornare in Sardegna almeno in vacanza".