Il presidente dell'Anversa Paul Gheysens ha parlato della separazione tra il club belga e Radja Nainggolan: "C'è un club estero seriamente interessato a lui, dipenderà tutto da lui e dalle sue condizioni - ha detto - Qui non poteva più continuare, ma non c'è stata nessuna separazione brutale e abbiamo risolto tutto in modo amichevole".