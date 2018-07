Prima disavventura per Radja Nainggolan da interista. Il belga - come riporta ForzaRoma.info - questo pomeriggio ha avuto un incidente stradale sull’autostrada A1 con la sua Ferrari GtC 4 Lusso di colore nero. Niente di grave per il Ninja nerazzurro, solo tanto spavento e nervosismo per l’auto appena comprata e già da risistemare.Dopo aver recuperato ieri pomeriggio dieci maglie della Roma al centro sportivo giallorosso, questa mattina Nainggolan è partito dalla Capitale per tornare a Milano dove comincerà il ritiro con l’Inter.rovinando la fiancata e la parte anteriore della Ferrari. Nessun danno invece al giocatore che ha chiamato i soccorsi stradali. Il centrocampista è stato poi accompagnato a Prato dove la concessionaria Ferrari gli ha fornito un’auto sostituiva.