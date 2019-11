Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe intervenire sul mercato per un terzino: "Sugli esterni, l’emergenza ormai è cronica. A destra, Di Lorenzo sta reggendo. Il vero problema è sulla sinistra. Ghoulam è stato messo ai margini del progetto, non rientra nei piani di Ancelotti. Il difensore algerino non s’è più ripreso dopo il doppio infortunio patito al ginocchio destro, mentre Mario Rui è rientrato soltanto all’Olimpico dopo un mese di assenza per un problema muscolare. E proprio dalle sue parti la Roma ha imperversato con Spinazzola e Zaniolo. È ipotizzabile che Giuntoli corra ai ripari sul mercato di gennaio"