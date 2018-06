Allarme Hysaj in casa Napoli. Il terzino destro portato in azzurro da Maurizio Sarri, commenta così, dal ritiro dell'Albania, la scelta del presidente De Laurentiis di mandare via l'ex Empoli per puntare su Carlo Ancelotti: "L'addio di Sarri non è una buona notizia dato che sono stato insieme al mister per 6 anni. Il Napoli però ha fatto un'ottima scelta con Ancelotti che è un ottimo allenatore e sappiamo quanti titoli ha vinto. Futuro? Sono solo voci, non so nulla ed ho solo letto ciò che viene scritto".