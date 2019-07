Secondo calcionapoli24.it, Agustin Almendra è ancora nei radar del Napoli, ma non è una pista che al momento si è raffreddata parecchio rispetto a qualche settimana fa. Il calciatore aveva espresso il suo desiderio di vestire la maglia partenopea, ma la valutazione da clausola (26 milioni) non trova d'accordo il Napoli che vorrebbe mettere sul piatto non più di 18-20 milioni.

La fase di stallo prosegue ormai da tempo ed il Boca Juniors sta ascoltando altre offerte. Tra queste c'è quella del Marsiglia: André Villas-Boas avrebbe individuato nel centrocampista argentino l'elemento giusto per rinforzare la squadra.