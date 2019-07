Traianos Dellas, ex difensore della Roma, parla di Kostas Manolas, nuovo centrale del Napoli, a calcionapoli24.it: "Kostas lo conosco bene, quando ha iniziato in Grecia giocava con me e so che persona e che calciatore è: ha ciò che serve per il calcio attuale, è molto rapido e forte fisicamente. È cresciuto molto negli anni a Roma, il Napoli ha fatto un acquisto davvero molto importante per rinforzare la difesa. Koulibaly e Manolas la difesa più forte d’Italia? Speriamo sarà così! Il campo è lo specchio di tutto, Koulibaly e Kostas teoricamente sono forti ma diversi: Kalidou è più forte in possesso di palla, Kostas è più forte nei duelli a uomo. Possono coprire le mancanze dell’altro, sicuramente, e sopperire ai punti deboli: mister Ancelotti saprà decidere cosa è meglio per il Napoli, ha a disposizione due ragazzi che possono fare davvero bene assieme".



ANCORA SU MANOLAS - "Kostas è un top player adesso, è migliorato molto nella sua avventura italiana dal punto di vista tattico. Nel calcio ogni giorno devi imparare qualcosa, in questo momento ha l’opportunità di lavorare con un grande come Ancelotti e può imparare tantissimo. Fuori dal campo Kostas non è un cattivo ragazzo, è uno che vuole sempre giocare essere al top: qualche volta magari può perdere la testa (ride, ndr), ma è bravissimo. Ci sta che uno voglia giocare sempre, i ragazzi sono fatti così".