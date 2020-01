Dopo una lunga trattativa, dopo un difficile accordo raggiunto con il patron del Celta Vigo (con l'ulteriore complicazione che il massimo dirigente galiziano vive in Messico) il Napoli ha finalmente chiuso il colpo Lobotka che sarà il secondo rinforzo per Gennaro Gattuso a partire da domani.



LA FIRMA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la firma di Stanislav Lobotka con il Napoli arriverà domani mattina: l'appuntamento è a Castel Volturno a metà mattinata, cosi da poter esser a disposizione di Gattuso. Tutto risolto nella giornata di oggi con gli ultimi dettagli legati al Celta ed ai dettagli legati ai diritti d'immagine. In tarda mattinata, previsto anche l'annuncio da parte del Napoli.



LE CIFRE - Al calciatore andrà uno stipendio di poco inferiore ai 2 milioni di euro per un contratto quinquennale. Tra i due club, invece, l'accordo è stato chiuso per 20 milioni più 3-4 milioni di bonus, a seconda degli obiettivi individuali e di squadra che saranno raggiunti.