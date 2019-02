Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, c'è ancora margine per Hamsik al Dalian: "La sensazione è che la situazione può ancora sbloccarsi. Dopo un primo momento di sbandamento e delusione, il capitano ora anche è fiducioso. Pure perché il patron partenopeo è ancora propenso ad accontentarlo, senza però farsi fregare dal furbissimo club cinese. Il comunicato - rivela il quotidiano - è stato in realtà un atto di forza per far uscire il Dalian Yifang allo scoperto, tant'è che la dirigenza intanto sta rassicurando il calciatore: c'è ancora tempo".