Luigi Lauro, agente dell'attaccante dello Spezia Daniele Verde, è intervenuto ai microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV: "Lo Spezia sta cercando di trovare la sua identità. Thiago Motta ha cambiato molto, in questo momento stanno cercando di trovare l'assetto giusto. Quella con il Napoli è una gara speciale per Daniele, spero possa giocare perchè sta recuperando da un piccolo problema fisico. Prima che arrivasse Politano poteva venire a giocare nel Napoli, così come quando presero Ciciretti"