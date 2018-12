"Il Napoli sta seguendo il giovane pugliese Gaetano Castrovilli di proprietà della Fiorentina che oggi gioca in Serie B. Potrebbe essere un rinforzo per gennaio, non so ancora se subito in rosa o lasciandolo in prestito alla Cremonese", ha raccontato il giornalista Raffaele Auriemma ai microfoni della trasmissione 'Si Gonfia La Rete'.