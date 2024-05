Napoli, compleanno e addio per Zielinski: la festa, il siparietto Di Lorenzo-Elmas, le assenze e le emozioni VIDEO

Il centrocampista polaccoGià, perché dopo otto stagioni ai piedi del Vesuvio è arrivato il momento dei saluti. Il suo destino è a Milano, sponda nerazzurra.di Simone Inzaghi lo aspetta per questa nuova avventura. Lascia un pezzo di cuore a Napoli e uno scudetto che è riuscito a conquistare. Iconica la sua immagine, la sua esultanza a Torino poco più di un anno fa quando dopo il gol di Raspadori si accasciava al suolo con braccia e gambe larghe quasi come se dicesse "Finalmente, ce l'abbiamo fatta".

#Zielinski e l’arrivo degli invitati (compagni di squadra, membri dello staff, amici e tanti altri) alla festa per i suoi 30 anni e per l’addio al #Napoli pic.twitter.com/zmphImstOX — Giovanni Annunziata (@giovanniannun) May 21, 2024

- Oltre cento invitati per Zielinski alla festa di ieri. Il calciatore del Napoli ha festeggiato presso l'Ammot Cafè di Varcaturo, una struttura sul mare scelta proprio da lui per assistere al tramonto che tanto ama vedere.il mister Calzona, tanti membri dello staff e molti amici. Si è rivisto anche, oggi al Lipsia, che però non è voluto mancare all'evento. Bella l'immagine dell'arrivo del macedone, con. Risate, gioia e spazio anche al qualche momento toccante. Una serata che Zielinski difficilmente dimenticherà.