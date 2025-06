Sampdoria, bisogna decidere sul ritiro. Retroscena Salernitana: ha polemizzato per il Ferraris

Getty Images

Lasi è ritrovata ieri mattina al “Mugnaini” per un allenamento che ha seguito i consueti ritmi post-gara: defaticante per chi ha giocato dall’inizio domenica sera, più intenso con partitella finale per il resto del gruppo. Durante la seduta, la squadra ha appreso del caso di intossicazione alimentare che ha colpito la Salernitana e che rischia di stravolgere ancora il calendario del playout. Il programma iniziale prevedevain pullman verso Roma. La Samp si sarebbe dovuta ritrovare in un albergo vicino al centro sportivo di Trigoria, dove avrebbe preparato il match per tre giorni. La notizia però ha bloccato tutto.

Il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi si è subito recato a Bogliasco per parlare con squadra e staff e decidere il da farsi. I calciatori avrebbero quindi chiesto di restare a Genova fino a quando non sarà fatta chiarezza sulla data della partita di ritorno, e la Samp ha acconsentito, anche se ilcon gli alberghi già prenotati. Una decisione però va presa il prima possibile, anche in vista dell'eventuale match di domenica sera (in caso di spostamento).Il Secolo XIX fa presente anche qualche polemica che si sarebbe creata con la Salernitana già prima del fischio d’inizio della gara d’andata. Al mattino ad esempio il club aveva richiesto e ottenuto di ispezionare il Ferraris, e in seguito si sarebbe. Curiosamente, questo punto non è stato citato dall’allenatore Marino nel post-partita. Non sono mancate critiche alla designazione arbitrale e all’operato di Aureliano, post match, anche se il quotidiano sottolinea che un dirigente granata sarebbe rimasto davanti allo stanzino dell’arbitro per ore.

In tutto questo, il playout resta sospeso. La Salernitana ha ribadito, anche sotto il profilo legale, di non aver mai voluto giocare dopo il rinvio e a maggior ragione di non voler scendere in campo nelle attuali condizioni. Dopodomani alle 12:45 davanti al Tribunale Federale Nazionale (TFN)incentrata sul rinvio a data da destinarsi dello spareggio originario con il Frosinone e la successiva fissazione delle nuove date. Lo scorso venerdì, il TFN aveva già rigettato la richiesta cautelare della Salernitana per bloccare i playout.