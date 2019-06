A Radio CRC, è intervenuto Carmine Sgambati, presidente della commissione sport del Comune di Napoli: “Devo purtroppo ripete ciò che ho sempre detto, cioè che avremmo raggiunto una nuova convenzione tra società e comune, ma c'è stato qualche ritardo. La convenzione esiste ed è stata approvata dalla giunta ieri, dovrebbe essere tutto pronto per la fine di Giugno. Non ricordo i dettagli tecnici, ma credo che il canone si aggiri attorno ai 830 mila euro l'anno . Noi diamo lo stadio in mano alla società 3 giorni a settimana, finalmente si giocherà in maniera regolare. Sicuramente abbiamo raggiunto una stabilità, una convenzione col comune è una sciocchezza, siamo sempre stati ben disposti anche quando la società non corrispondeva la retta dovuta al comune. Vogliamo ospitare per sempre la squadra nel proprio stadio. Noi ci auspichiamo che la società possa portare delle migliorie, secondo un progetto che possa essere presentato all'ente e successivamente approvato. Sono contentissimo per la convenzione, mi è costato un po' di fatica, ma penso sarà ripagata presto. Ci tengo a dire che lo stadio ha una nuova faccia, sono stati spesi un sacco di soldi pubblici, passati da nessun ente”.