Nuovo nome di mercato per il Napoli. È quello di Wilfried Zaha, esterno offensivo classe '92 che da qualche giorno è svincolato. Ultima esperienza nella stagione 2022/23 con la maglia del Crystal Palace dove prevalentemente ha giocato come ala sinistra, ma può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco. Dunque, sarebbe una buona soluzione in caso di partenza di Lozano o Politano.



IL NAPOLI E LA CONCORRENZA - Il giornalista del quotidiano inglese The Guardian, Ed Aarons, racconta di Napoli, Galatasaray e PSG in contatto con gli agenti di Zaha. Proposte anche da Lazio, Fenerbahce e Al-Nassr. Una decisione sarà presa la prossima settimana, ma l'attaccante ivoriano potrebbe anche firmare un nuovo contratto con il Crystal Palace, restando così a Londra.