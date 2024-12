Napoli, Conte sarà accontentato a gennaio: affari in vista con la Fiorentina, i nomi

Redazione Calciomercato

Il Napoli si muove,vuole fare più di un regalo ad Antonio Conte sul mercato di gennaio. Il focus é sul nuovo difensore centrale, ovvero una richiesta espressa chiaramente dal tecnico salentino, con diverse candidature sul piatto mai che potranno presentarsi da qui alla fine di gennaio.Occasioni di mercato per migliorare, scrivevamo. Una di queste per il Napoli può rispondere al nome dinella sua esperienza all’Inter. L’ormai ex capitano della Fiorentina ha rotto completamente con Raffaele Palladino e si è chiamato fuori dalla sfida di Conference League contro gli austriaci del Lask Linz.penalizzato dal passaggio a un difesa a quattro voluto da Antonio Conte. Cristiano Biraghi, 32 anni compiuti nel mese di di settembre, può lasciare la Fiorentina a un prezzo di saldo avendo il contratto in scadenza nel luglio del 2025.

. Il centrocampista ex Verona ha diversi estimatori e potrebbe diventare uno dei nomi più chiacchierati nella sessione invernale di calciomercato. La Fiorentina, con ogni probabilità, sarà costretta a valutare un rinforzo in mediana per sostituire lo sfortunato Edoardo Bove.proprio Michael Folorunsho, ma esistono due ostacoli importanti nonostante il possibile discorso per Cristiano Biraghi: in primis una valutazione elevata tra i 12 e i 14 milioni di euro. Il secondo aspetto, non meno importante, è quello relativo al rappresentante dell’ex Verona, Mario Giuffredi, che ha appena attaccato frontalmente il tecnico Viola Raffaele Palladino per i casi Fabiano Parisi e Cristiano Biraghi. I due club, Fiorentina e Napoli, avranno presto un confronto e non sono da escludere clamorosi colpi di scena.