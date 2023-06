Nella giornata di ieri, scrive La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis è salito a Milano per la questione diritti tv, ma anche per parlare con Percassi. In ballo c'è il nome di Giorgio Scalvini. L'Atalanta lo valuta 40 milioni. Secondo la rosea, la cifra non spaventa il Napoli che è pronto - si legge - a investire cifre importanti, magari trovando formule di prestito con obbligo di riscatto che consentano una dilazione nei pagamenti.