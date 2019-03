La Gazzetta dello Sport torna sulla questione Insigne e sulla sua permanenza al Napoli: "De Laurentiis non ha sfiorato l’argomento sul futuro di Insigne, non ha detto in maniera esplicita che il giocatore è incedibile, perché dinanzi ad un’offerta indecente, lui non esiterebbe a trattare. Mino Raiola, sa bene che il presidente valuta Insigne una cifra superiore ai 100 milioni di euro e non è intenzionato ad abbassare la propria richiesta per nulla al mondo. La questione resta in stand by, almeno fino al termine della stagione"