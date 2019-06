Veloce, tecnico, realizzatore: Piotrè stato tra i protagonisti assoluti del primotargato Ancelotti. Da alternativa di lusso a perno centrale, il passo può essere breve. Con o senza l’ex capitano Hamsik, il polacco ha vissuto la prima stagione da autentico leader: 33 presenze dal 1’ in campionato, 6 reti e 2 assist.La crescita del classe ’94 non è passata inosservata. Illo monitora da tempo, ma l’ultima tentazione è rappresentata dall’. Diversi i dialoghi di mercato sull’asse Milano-Napoli, a partire dal futuro di Mauro, che dovrebbe essere lontano dal club meneghino. Come raccontato da calciomercato.com, gli azzurri hanno chiesto informazioni sull'argentino,Proprio così. La società partenopea non ha dubbi., che vedono nel polacco un elemento centrale della squadra che verrà, leader tecnico e morale. Per evitare sorprese,. I primi contatti tra l’entourage del giocatore e il club sono stati positivi. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport,Variazioni verso l'alto che gratificano il giocatore. Ancora in discussione bonus legati a risultati e prestazioni personali, ma c’è ottimismo. Tra poche settimane, nella cornice di Dimaro, sede del ritiro estivo degli azzurri, potrebbe arrivare la fumata bianca.