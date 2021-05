Dopo l'esonero di Gattuso, Luciano Spalletti è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico toscano è in contatto con De Laurentiis oramai da tanto tempo.



Tra le tematiche affrontate nell'ultimo periodo c'è quella relativa al mercato in uscita. Il presidente del Napoli avrebbe comunicato a Spalletti la possibilità di cessione di alcuni titolari come Koulibaly e Fabián Ruiz. Così come quella di Insigne, qualora non dovesse rinnovare il contratto in scadenza tra un anno. E insieme hanno fatto un punto sui ruoli da rinforzare. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.