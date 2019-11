Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, parla di Kevin Malcuit, terzino infortunato dei partenopei, a Radio Kiss Kiss: ""Siamo a posto, abbiamo anche Hysaj su quella fascia. Poi ci sono Di Lorenzo e Maksimovic che a volte ha giocato lì. Non c'è bisogno di andare sul mercato. Certo, il mercato si fa anche quando ti capitano delle occasioni che non puoi perdere. Il mercato è un mondo in itinere. Ci possono essere dei giovani da far entrare in gruppo per tenerli al meglio dopo il ritiro estivo".