Napoli, De Laurentiis: “L'anno scorso un blocco, tutta colpa mia. Con Conte aria nuova"

Il presidente del, Aurelio, ha parlato a Radio Crc, in un intervento nel quale ha fatto gli auguri ai tifosi partenopei e il quadro della situazione, queste le sue parole.“Mi è doveroso iniziare con un, che si divide inche si stanno per concludere. Dopo 14 anni di successi, unica squadra sempre in Europa, c’è stato un, la prendo filosoficamente e positivamente., io sono l’imprenditore puro che investe il proprio denaro e quindi è giusto che io mi prenda tutte le responsabilità nei confronti dei nostri straordinari milioni di tifosi”.

“Per quanto riguarda la seconda parte, ho trovato nell’uomo Antonio, a cui faccio gli auguri, una persona che mi ha dato una mano capendo che ioAvevo molti calciatori dello scudetto, ma avevamo bisogno di instaurare con loro e con i nuovi,Io ringrazio Antonioe Lele, che è venuto ad aiutarlo, e tutto il suo staff: a loro i miei migliori auguri e li ringrazio per la professionalità, l’amore, l’abnegazione, la costanza che mettono nella vita quotidiana da allenamento continuo e rapporto con tutti i ragazzi. Non ci dimentichiamo che i calciatori sono uomini, ed in quanto tali vanno rispettati, ma anche ragazzi, e che quindi vanno indirizzati.

– “Devo ringraziare questoche mi sta vicino e che mi sta dando la sua capacità, disponibilità e voglia di affermare la propria conoscenza del calcio: Giovanniche sta dando il meglio di sé stesso al fianco di una persona abbastanza esigente come il sottoscritto".Il nostro capitano, Giovanni, è ripartito alla grande e ha una famiglia straordinaria. Prego Di Lorenzo di portare i miei auguri a tutta la compagine dello spogliatoio e alle loro famiglie. Lo continuo a ringraziare perchéa lui vanno i miei migliori auguri come a tutti gli altri calciatori".

“Sonoin Italia ed in tutto il mondo. A loro va un mio grande ringraziamento. Noi siamo forti, possono dire quello che vogliono, ma noi napoletani. “Chi si loda si sbroda”, ma io in questo non ho paura di sbrodarmi, sono convintissimo. Vengo da una famiglia di napoletani che sono stati l’eccellenza nel mondo internazionale del cinema e so cosa vuol dire essere forti e napoletani".“Saprete tutto a tempo debito. Quando tornerò farò unasoltanto ed unicamente sullo stadio. Per il momento faccio anche gli auguri anche al primo cittadino Gaetanoed al presidente della Regione, Vincenzo“A Los Angeles mangeròper Natale. Domani mi porto in aereo gli. Me li porto ovunque: in Brasile, in Uruguay e in Argentina. Io non sono mai stanco. A Los Angeles devo andare per riprendere in mano le trame del cinema. Da quando c’è stato il Covid si sono affermate le varie piattaforme ed il cinema è andato in sofferenza. Voglio portare tanti film negli Stati Uniti”.