Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, parla di Inter, Milan e Juve nel corso della presentazione del nuovo ritiro del club partenopeo a Dimaro-Folgarida: "Noi penseremo al prossimo campionato, ulteriormente vivace con l'Inter che si sta rinnovando come il Milan e la Juve che forse sarà più quieta, quindi il campionato potrebbe diventare più omogeneo anche se non è ancora detta l'ultima parola e vediamo i prossimi 2-3 mesi, potrebbero accadere anche cose interessanti. Mi dispiace che i tifosi pensino solo allo scudetto, non ad essere forti e rappresentare la città".