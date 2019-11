Aurelio De Laurentiis, come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, ha trascorso la giornata di ieri con lunghi giri di telefonate: "La notte, al presidente del Napoli, non ha fatto cambiare la sua posizione. Ha il sospetto che si sia una volontà di voler colpire il suo Napoli. E non lo può accettare. Così il giorno dopo si innesca l'artiglieria pesante. Ha deciso di non parlare con Nicchi e Rizzoli, ma fin dalle prime ore del giorno ha iniziato il suo giro interminabile di telefonate di protesta. Dove allude e affonda il colpo. La prima chiamata, la più lunga, quella al presidente della Figc Gabriele Gravina. Uno sfogo pesante ma anche un appello a fare piazza pulita dei vertici arbitrali".