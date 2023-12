In attesa di definire gli ultimi dettagli contrattuali per quello che sarà. La richiesta è quella di trovare un profilo adatto a centrocampo per ovviare all’assenza di Zamboe rinforzare la batteria dei terzini con 1/2 nuovi innesti.- Secondo quanto appreso,imbastita già dalla scorsa estate. Ci sono buone possibilità di arrivare a dama con un esborso economico contenuto. Il club azzurro non si fermerà all’esterno scaligero, ma proverà a prelevare anche il jolly