Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Sono a casa, per fortuna sto bene. Noto qualche miglioramento grazie al rispetto delle regole ma dobbiamo stare a casa senza pensare che sia tutto finito. Stavamo facendo cose buone, stavamo imparando quello che ci chiede il mister, dispiace interrompere tutto in questo momento. Ma se riprenderemo dovremo essere bravi a ripartire da dove eravamo".



IMPATTO DEL CORONAVIRUS - "Difficile fare delle previsioni, sicuramente ci saranno tante partite da giocare. Penso che verrà presa la soluzione migliore anche per non compromettere la stagione successiva".