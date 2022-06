Il rapporto di De Laurentiis con gli allenatori è sempre particolare. Con Spalletti l'inizio è stato ottimo, qualche piccola crepa è emersa durante l'anno, nel periodo negativo che ha tagliato fuori dalla corsa scudetto il Napoli.



In questo rapporto non proprio idilliaco sembra esserci qualche differenza di pensiero. De Laurentiis è disposto a cedere Koulibaly in caso di offerta giusta. Per Spalletti il senegalese è incedibile, lo considera fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi. Un'altra divergenza riguarda gli obiettivi, con Spalletti che alla conferenza di presentazione del ritiro di Castel di Sangro mostrava stupore quando il presidente pronunciava la parola scudetto. Lo stesso tecnico, infatti, ha sottolineato che sarà difficile restare tra le prime quattro. Lo riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.