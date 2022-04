Mancano poco più di due mesi e mezzo all'apertura del calciomercato estivo ma il Napoli è al lavoro già per la prossima stagione. Diversi gli obiettivi in entrata che andranno a prendere il posto di alcuni giocatori in uscita certa.



In particolare lasceranno il Napoli Ghoulam e Insigne. Al loro posto è fatta per il doppio colpo, manca solo l'ufficialità. Oggi il Corriere dello Sport, infatti, racconta di Kvaratskhelia (esterno offensivo georgiano classe 2001 della Dinamo Batumi) e Olivera (terzino sinistro uruguaiano classe '97 del Getafe) per i quali sono già chiusi gli accordi. Verranno annunciati solo il 1º luglio, quando aprirà il mercato.