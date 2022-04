Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli sta ragionando sui nomi dei possibili sostituti di Osimhen, in chiave mercato. Tra i profili seguiti c'è Armando Broja, albanese classe 2001 di proprietà del Chelsea ma in prestito al Southampton. Piacciono anche l'ivoriano Haller, attaccante dell'Ajax, e Terrier del Rennes.