Il Napoli ha messo nel mirino Leo Ostigard. Il 22enne difensore norvegese, nonostante il Genoa abbia disputando un campionato al di sotto delle attese, si sta rivelando come un perno affidabile per il reparto arretrato. Attualmente in prestito dal Brihgton, i partenopei potranno prenderlo a parametro zero in quanto in scadenza di contratto nel 2022. Lo riporta Sport Mediaset.