​Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Napoli è in pole position per l'acquisto di Amir Rrahmani, centrale dell'Hellas. Il ds Giuntoli ha superato, per il momento, la concorrenza di due club italiani, tra cui l'Atalanta, oltre che di alcuni club di Bundesliga. Fondamentale, anche la voglia del difensore kosovaro di vestire l'azzurro: la possibilità di poter giocare in una squadra di prima fascia italiana (campionato nel quale vuol restare) oltre la chance di misurarsi in una difesa a 4, sono alcuni dei motivi che hanno convinto anche l'entourage di Rrahmani a guardare con attenzione verso Napoli.



CLOSING. Dopo le prime gare che l'Hellas affronterà nel 2020 contro Spal e Genoa, attorno al 15 gennaio, ci sarà un ulteriore affondo del Napoli che potrebbe completare l'acquisto, con il Verona pronto ad accettare una cifra tra i 10 ed i 12 milioni, a patto che il Napoli si impegni a lasciare il centrale in Veneto fino al termine della stagione.