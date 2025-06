Getty Images

Napoli, effetto Conte: ribaltate le quote scudetto, per i bookmaker sarà bis azzurro

26 minuti fa



Completato il quadro delle venti partecipanti dopo la promozione della Cremonese, si vola già verso la Serie A 2025/26. Per lo scudetto i bookmaker sono sicuri, dopo la conferma di Conte il Napoli è favorito per la doppietta: scende – in meno di una settimana da 6,50 a 2,75 il quinto tricolore campano, seguito dall’Inter, seconda in lavagna a 3. Il mancato ritorno di Conte fa salire da 3 a 5 la quota della Juventus campione d’Italia, mentre c’è fiducia nell’Allegri-bis: la seconda stella del Milan scende da 8 a 6 volte la posta.