Redazione Calciomercato

, dopo l'ultima stagione fortemente deludente. Il mercato è al centro di tutto e, oltre Osimhen, serve rifondare anche il centrocampo.Il centrocampista, lo scorso anno in prestito al Verona, è rientrato alla base e ha iniziato il secondo ritiro sotto l'occhio vigile di Antonio Conte a Castel di Sangro. Davanti a lui oggi c'è Anguissa, anche se il futuro non sembra essere così tanto azzurro come ci si aspettava.- Dopo averlo seguito per circa dieci giorni,Sulle sue tracce c'è stataPerò qualcosa è cambiato nel momento in cuiUna trattativa che stava subendo un rallentamento, ma si è definitivamente bloccata nel momento in cui è arrivato. La rottura del legamento crociato anteriore ha costretto i nerazzurri a intervenire seriamente lì davanti per trovare un nuovo centravanti e parte di quella cifra sarà investita non più per Folorunsho, bensì per l'attaccante che dovrà sostituire proprio Scamacca.