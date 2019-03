Secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, restano i dubbi di formazione per Carlo Ancelotti per il match con la Roma: l'utilizzo di Fabian Ruiz resta ancora incerto. Se lo spagnolo non dovesse farcela, ecco che sono due le soluzioni: Maksimovic o Callejon. Sulla sinistra, al posto dello squalificato Zielinski, potrebbe esserci Lorenzo Insigne. Non è però da escludere Amin Younes. In attacco l'unico certo del posto è Arek Milik.