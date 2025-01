Napoli, fiducia in crescita per Garnacho: le ultime sulla trattativa con il Manchester United

e il, un matrimonio che s'ha da fare. Il club azzurro sta alzando il pressing per portare il talento argentino classe 2004, i contatti con il Manchester United proseguono spediti alla ricerca di un accordo sulla cifra finale dell'operazione. Giovanni Manna aveva presentato una proposta ritenuta non soddisfacente dal club inglese:. Tra domanda e offerta ballano circa venti milioni ma c'è la volontà di trovare una soluzione che accontenti tutti,Il muro eretto dal Manchester United è molto alto ma il lavoro ai fianchi della dirigenza azzurra sta portando alla nascita di qualche crepa.. Un'altra, stando a quanto raccolto da fonti inglesi, sarebbe propenso a dire sì dinanzi a un assegno di 60 milioni di euro. Quest'ultima sembra essere la cifra giusta per arrivare al traguardo.

. La fiducia del club azzurro cresce ora dopo ora tanto che. al momento, non esistono piani B. Le prossime saranno ore decisive con il Napoli che deve formalizzare un rilancio: a 60 milioni si chiude.