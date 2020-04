Il Mattino svela la pesante reazione di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, rispetto al comunicato che comunicava le cifre del collasso del sistema calcio: «Il Coronavirus ha costretto il mondo intero ad affrontare una crisi senza precedenti». Ma quando, anche per dare il senso del collasso economico della serie A a causa del Covid-19, nel comunicato il presidente Dal Pino e l'ad De Siervo volevano inserire i dettagli delle perdite (peraltro, già rese note dalla Figc: dai 313 milioni in caso di ripresa a porte chiuse agli oltre 700 milioni per lo stop definitivo)

De Laurentiis ha urlato la sua indignazione. «Che senso può esserci a certificare queste perdite? Perché dobbiamo far sapere i fatti nostri? Perché sponsor, tifosi e fornitori devono conoscere questi dati?». Una sfuriata con il numero uno del Napoli che ha minacciato di non firmare il documento e di non prendere più parte alle assemblee di Lega.

Un po' tutti hanno iniziato a dare ragione al patron azzurro. E le cifre del crac del sistema calcio sono sparite dal documento finale della Lega. Il Napoli ora procederà alla comunicazione dei tagli: si inizierà con le prime due mensilità, quelle minime. Marzo e aprile.