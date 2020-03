Incontro positivo tra Gattuso e De Laurentiis a Napoli. L’idea di fondo è rinnovamento, con la garanzia di una squadra "svecchiata" ma comunque competitiva. Il presidente ha voluto innanzitutto dare all’allenatore un segnale di fiducia forte, prospettandogli l’intenzione di rinnovargli il contratto per altri due anni e avviare il discorso sui piani per la prossima stagione. Sempre secondo il Corriere della Sera, Gattuso ha "spinto" per il rinnovo di Mertens (già avviato il discorso con il giocatore) e si è speso anche per Zielinski.