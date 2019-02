Come riportato dal Mattino, c'è stata la serata del saluto a Marek Hamsik: un momento di serenità organizzato dai compagni di squadra: "Serata all'insegna dei balli latino-americani, con tanto di fuochi d'artificio accompagnati dalle note della canzone "'O surdato nnammurato". "È successo tutto così in fretta, non sono riuscito a organizzare nulla e mi dispiace. Non ho fatto in tempo, ma tornerò presto per una grande festa. Qui lascio il mio cuore, tornerò presto, ho passato 12 anni straordinari e stupendi. Sette giorni fa mai avrei immaginato che sarei andato via". Questo è quello che avrebbe detto ad alcuni amici in relazione ai tanti messaggi che gli sono arrivati. Brindisi improvvisato, poi, organizzato anche a Castel Volturno dagli amici del bar. Marek Hamsik ed il Napoli: una lunga storia d'amore che sta per volgere al termine".