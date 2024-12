Getty Images

Qualche movimento in più viene fuori in infermeria per quanto riguarda il Napoli. Saltano all’occhio soprattutto gli stop in queste settimane di Alessandro Buongiorno e Khvicha Kvaratskhelia, due titolarissimi a cui deve rinunciare Antonio Conte.ECCO MAZZOCCHI, MA ANGUISSA… - Andando in ordine cronologico, il primo a fermarsi è stato Pasquale Mazzocchi che riportava una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. A distanza di tre settimane, sembra essere sulla via del recupero. Oggi il terzino ex Salernitana si è rivisto in gruppo ed è verso la via del recupero. A differenza di Anguissa, che ha svolto lavoro personalizzato in palestra a causa di un leggero stato influenzale.

BUONGIORNO E KVARA - Dopo una ventina di minuti dall’inizio dell’allenamento si è rivisto in campo anche Khvicha Kvaratskhelia, che una settimana fa riportava una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Vistosa fasciatura al ginocchio per lui, che punta al recupero completo in occasione di Napoli-Venezia del 29 dicembre. Assente Buongiorno che ne avrà per un mesetto almeno, in seguito alla frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari.