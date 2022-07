Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Luciano Spalletti nel ritiro di Dimaro.



IL REPORT

Pomeriggio di lavoro sul campo di Carciato per il Napoli. Il gruppo dopo una prima fase di torello ha svolto partita a tema e successivamente partita a campo ridotto. Lavoro personalizzato in campo per Olivera. Folorunsho, Zedadka e Ambrosino hanno svolto lavoro personalizzato