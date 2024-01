Il Napoli è ad un passo da Pasquale Mazzocchi, terzino della Salernitana, individuato da Aurelio De Laurentiis come rinforzo ideale per ricoprire il ruolo da vice-Di Lorenzo nella rosa a disposizione di Walter Mazzarri. La trattativa nelle ultime ore ha subito un'accelerata e le discussioni si sono tradotte in un accordo tra le parti.



FORMULA E CIFRE - Mazzocchi si trasferirà al Napoli a titolo definitivo. Il gap tra la richiesta di 4 milioni della Salernitana e l'offerta iniziale di 1,5 da parte del Napoli è stato ridotto andando a chiudere a una cifra tra i 2 e i 3 milioni di euro. Per il classe '95 è pronto un contratto da tre anni e mezzo.



VIA LIBERA A ZANOLI - Con l'imminente fumata bianca per Mazzocchi, il Napoli sblocca un altro affare in uscita. Da giorni Alessandro Zanoli aveva trovato un accordo con il Genoa, ma la compagine partenopea attendeva la certezza di avere un sostituto per poter lasciare partire il terzino in direzione Ferraris. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto.