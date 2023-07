Giornata di mercato importante per il Napoli, che nel ritiro di Dimaro ha ospitato l'agente di alcuni giocatori tra i quali Giovanni Di Lorenzo, che ha rinnovato il contratto come annunciato ieri dal presidente De Laurentiis in occasione della presentazione della squadra., che oltre a curare gli interessi del capitano del Napoli gestisce anche Mario Rui, Politano, Gaetano, Folorunsho e, in arrivo dal Verona.- E' da poco terminato un colloquio tra De Laurentiis e Giuffredi, l'argomento principale è stato proprio il futuro di Faraoni; il Verona ha dato da tempo l'ok al trasferimento in segno di riconoscenza per quello che il ragazzo ha fatto ai gialloblù negli ultimi anni, in cambio avrà un indennizzo di pochi milioni di euro., da giorni filtra ottimismo anche se permane la distanza e sono attesi ulteriori discorsi a Castel di Sangro.- L'eventuale arrivo di Faraoni si lega anche alla partenza del classe 2000: rientrato dal prestito alla Sampdoria, il suo futuro sarà sempre a Genova ma in maglia rossoblù., oggi il giocatore era sulla copertina del quotidiano portoghese A-Bola secondo il quale ci sarebbe un interesse dello Sporting Lisbona, ma il club di De Laurentiis vorrebbe mantenere il controllo del cartellino del giocatore e girarlo in Serie A fino alla fine della stagione.- Durante il colloquio tra il presidente del Napoli e l'agente di alcuni giocatori azzurri si è parlato anche dei prolungamenti di, per il quale sono arrivati dei sondaggi dall'Al-Nassr: per il primo si è discusso di un rinnovo fino al 2027 ma le parti si dovranno aggiornare più avanti; per il terzino è stata trovata una base d'accordo per la firma fino al 2026. Per quanto riguardaci sono state richieste da Empoli, Lecce Verona ma Garcia vorrebbe valutarlo prima in allenamento, così come vuole vedere- attualmente infortunato - per il quale ha fatto un sondaggio il Frosinone.