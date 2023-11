L'annuncio di, approdato sulla panchina del Napoli dopo, è la mossa varata da Aurelio De Laurentiis per dare una. Una partenza che, a differenza dell'anno scorso, ha visto mancare all'appello due interpreti su tutti: Victor Osimhen e, nell'ordine il capocannoniere e il. Aspettando il rientro di Osimhen dall'infortunio, per Mazzarri diventa. Il georgiano, dagli impegni con la nazionale, manda messaggi più che confortanti.Il confronto non regge. Se si mettono vicino i- quello monstre nell'era Spalletti e quello in sordina sotto la gestione Garcia - sembra di parlare di due giocatori diversi. Nella sua prima esperienza al Napoli Kvara era riuscito, arrivati allo stesso punto della stagione, a mettere a segno, tra gli impegni in campionato, in Champions League e con la nazionale. Un bottino ghiotto, che, ma soprattutto un rendimento altalenante, frutto anche di un. Eloquente in questo senso la scelta di Garcia di lasciare, match quanto mai decisivo nell'escalation che ha poi portato all'esonero. Un'esclusione a cui il georgiano non ha tardato a rispondere.La scelta di Garcia, di non affidarsi all'esterno di Tbilisi in quello che in quel momento rappresentava forse il match più importante della stagione del tecnico francese, si è dimostrata controproducente. A poco è servito poi mandarlo, decisa nel finale da un gol di Viktor Kovalenko che sembrava scritto. E così ecco Mazzarri, che Kvaratskhelia proverà a conquistare a suon di dribbling, gol e assist. Un primo segnale, anzi un, andato in scena proprio a Tbilisi, dove il georgianoche hanno portato avanti la sua nazionale, salvo poi arrendersi al pareggio della Scozia e accontentarsi del 2-2 finale. In generale, il match valido per le qualificazioni a Euro 2024 - seppur avesse poco da dire in termini di classifica - ha visto Kvaratskhelia esprimersi in modo totalmente. Due gol, alcune incursioni "alla Kvara" e soprattutto una. Certo, è ancora presto per parlare di rinascita, ma un primo forte squillo è già arrivato.